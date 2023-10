Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 224,70 EUR.

Die Visa-Aktie notierte um 11:52 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 224,70 EUR. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 224,10 EUR. Bei 225,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.617 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 233,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 3,69 Prozent zulegen. Bei 189,52 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Visa gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.123,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.275,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Börse New York in Rot: Dow Jones zum Start im Minus