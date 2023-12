Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittag südwärts

Visa im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 236,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 0,3 Prozent auf 236,35 EUR ab. Die Visa-Aktie sank bis auf 236,15 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 582 Visa-Aktien.

Bei 242,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.12.2022 bei 191,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 USD je Aktie gewesen. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Anleger in Habachtstellung: Dow Jones letztendlich an Nulllinie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich am Montagnachmittag fester

Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones mittags