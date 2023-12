Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Dienstagnachmittag ins Minus

So entwickelt sich Visa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 257,65 USD.

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 257,65 USD. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,22 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 258,61 USD. Bisher wurden via New York 160.983 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 263,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 202,14 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.609,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.787,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,89 USD je Aktie belaufen.

