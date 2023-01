Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Visa-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 204,80 EUR. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 204,80 EUR. Bei 204,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.634 Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 4,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 171,44 EUR ab. Abschläge von 19,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 25.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.559,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.01.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Visa.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,31 USD je Visa-Aktie.

