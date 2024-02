Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 274,52 USD ab.

Das Papier von Visa befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,5 Prozent auf 274,52 USD ab. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 273,34 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 274,57 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 303.974 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,09 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 2,39 Prozent Luft nach oben. Am 17.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,81 USD ab. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 31,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,15 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 25.01.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 2,18 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.634,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 7.936,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

