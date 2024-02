Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 278,33 USD ab.

Die Visa-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 278,33 USD. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 278,06 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,67 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.519 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2024 auf bis zu 281,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,00 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,89 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Am 25.01.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.634,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7.936,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Visa am 23.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

