Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 287,00 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 287,00 USD. Bei 286,89 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 287,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 280.574 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (288,96 USD) erklomm das Papier am 15.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 216,14 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 USD.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.936,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.634,00 USD ausgewiesen.

Am 23.04.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,92 USD im Jahr 2024 aus.

