Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 232,46 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 232,85 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Visa-Aktie bisher bei 231,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 177.595 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 238,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 2,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 174,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,99 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Visa gewährte am 26.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,81 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.936,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.059,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Visa am 25.04.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Visa rechnen Experten am 23.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2023 8,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

