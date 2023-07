Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 240,94 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 240,94 USD. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,69 USD nach. Bei 241,16 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 142.605 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 245,37 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,84 Prozent. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 174,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 37,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,79 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent auf 7.985,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.189,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,60 USD je Visa-Aktie.

