Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 228,20 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 228,20 EUR. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 228,50 EUR. Bei 228,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 837 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2023 bei 232,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 180,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Visa veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.123,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 7.275,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,67 USD im Jahr 2023 aus.

