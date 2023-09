Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Mittwochnachmittag

Visa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 244,12 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 244,12 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 244,20 USD. Bei 243,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.221 Visa-Aktien.

Bei einem Wert von 250,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 2,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.07.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.123,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

CBDCs auf dem Vormarsch? Royal Bank of Canada sieht viele Vorteile - dennoch digitaler Dollar noch "weit entfernt"

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Visa-Investment eingefahren

Rechtliche und regulatorische Herausforderungen: MasterCard und Visa distanzieren sich von Binance