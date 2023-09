Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im AMEX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 243,54 USD nach.

Die Visa-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 0,5 Prozent auf 243,54 USD ab. Die Visa-Aktie sank bis auf 241,66 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 244,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.109 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 250,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 175,09 USD fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Visa ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,98 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent auf 8.123,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.275,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Visa-Bilanz für Q4 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

CBDCs auf dem Vormarsch? Royal Bank of Canada sieht viele Vorteile - dennoch digitaler Dollar noch "weit entfernt"

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Visa-Investment eingefahren

Rechtliche und regulatorische Herausforderungen: MasterCard und Visa distanzieren sich von Binance