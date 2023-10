Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 234,71 USD.

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 235,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 233,77 USD. Bisher wurden via New York 487.994 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (250,06 USD) erklomm das Papier am 14.09.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,54 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.10.2022 bei 185,05 USD. Abschläge von 21,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 25.07.2023 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,66 Prozent auf 8.123,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.275,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 24.10.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,68 USD je Visa-Aktie.

