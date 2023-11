Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Mit einem Wert von 249,60 USD bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 249,60 USD an der Tafel. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 250,87 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 249,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,61 USD. Zuletzt wechselten via New York 340.823 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 250,87 USD erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 0,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 202,14 USD ab. Abschläge von 19,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.10.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.787,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

