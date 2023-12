Aktienkurs aktuell

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

20.12.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 260,60 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 260,60 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 260,74 USD. Bei 260,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.162 Visa-Aktien. Bei einem Wert von 263,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 0,92 Prozent Luft nach oben. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 202,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,43 Prozent. Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.609,00 USD gegenüber 7.787,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,89 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne Gewinne in New York: Dow Jones mit Gewinnen Aufschläge in New York: Dow Jones klettert mittags

