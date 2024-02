Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 254,85 EUR.

Die Visa-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 254,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 254,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.171 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 2,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.03.2023 bei 197,00 EUR. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 29,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 8.634,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.936,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,92 USD je Visa-Aktie.

