Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 273,95 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 273,95 USD ab. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 273,65 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 274,63 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 139.640 Aktien.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 281,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,61 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 208,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,78 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 25.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.634,00 USD im Vergleich zu 7.936,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 9,92 USD je Visa-Aktie.

