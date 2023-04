Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Freitagmittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Visa 213,60 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 12:04 Uhr bei 213,65 EUR. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 214,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 213,60 EUR aus. Mit einem Wert von 213,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 708 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,25 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 1,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2022 (177,66 EUR). Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 20,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 26.01.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.936,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.059,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,48 USD im Jahr 2023 aus.

