Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Visa 213,85 EUR

0,21% Charts

News

Analysen

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 235,11 USD zu. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 235,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 288.302 Stück.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 238,05 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,24 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,80 USD ab. Mit Abgaben von 34,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 26.01.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 1,81 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 7.936,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.059,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 23.04.2024.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Plant Coinbase eine Bitcoin-Lightning-Integration?

American Express-Aktie an der NYSE leichter: Quartalsgewinn deutlich gesunken

"30 für 2025": Morgan Stanley veröffentlicht Aktienempfehlungen für langfristige Anleger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com