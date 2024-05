Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 276,39 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Visa-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 276,39 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 276,11 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 233.826 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 216,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 27,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,13 USD.

Am 23.04.2024 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,33 USD, nach 2,04 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent auf 8,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,95 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

So investierte Zurich Insurance im 1. Quartal 2024

NVIDIA und zahlreiche andere Titel zugekauft: In diese US-Aktien investierte die Deutsche Bank im ersten Quartal 2024

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Plus