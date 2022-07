Visa Aktie News: Visa fällt am Vormittag

Die Visa-Aktie wies um 21.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 208,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 208,60 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,60 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 213,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 02.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 168,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,17 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 26.04.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Visa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,48 Prozent auf 7.189,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.729,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Visa-Anleger Experten zufolge am 25.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 7,17 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

