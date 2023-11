Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Mittag

Visa im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 11:01 Uhr sprang die Visa-Aktie im London-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 249,97 USD zu. Bei 249,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 40.013 Visa-Aktien den Besitzer.

Bei 220,00 USD markierte der Titel am 10.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 11,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,00 USD. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,99 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 24.10.2023. In Sachen EPS wurden 2,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,93 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.609,00 USD umgesetzt, gegenüber 7.787,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 präsentieren.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

