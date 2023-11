Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im AMEX-Handel und tendierte zuletzt bei 249,75 USD.

Im AMEX-Handel kam die Visa-Aktie um 22:15 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 249,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 250,74 USD. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 246,13 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 250,74 USD. Zuletzt wurden via AMEX 7.747 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 250,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 0,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 202,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 18,87 Prozent wieder erreichen.

Am 24.10.2023 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,33 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.609,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 9,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

