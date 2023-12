Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag fester

Visa im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 259,31 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 259,31 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 259,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 182.882 Visa-Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,42 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,14 USD am 23.12.2022. Mit Abgaben von 22,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.609,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.787,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

