Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von Visa zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 271,96 USD.

Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 271,96 USD. Bei 272,35 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 272,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 181.119 Visa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 272,35 USD erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.03.2023 bei 208,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,22 Prozent.

Am 24.10.2023 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.609,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.787,00 USD umgesetzt.

Die Visa-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.01.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 23.01.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 USD je Visa-Aktie belaufen.

