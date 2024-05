Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 276,77 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 276,77 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 277,12 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275,53 USD. Zuletzt wechselten 124.751 Visa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 290,96 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 5,13 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 216,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 21,91 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,13 USD.

Am 23.04.2024 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,04 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,78 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Visa einen Umsatz von 7,99 Mrd. USD eingefahren.

Die Visa-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,95 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dienstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus