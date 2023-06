Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Visa 207,95 EUR

Die Visa-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 206,35 EUR. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 205,80 EUR. Bei 206,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 683 Visa-Aktien gehandelt.

Bei 217,50 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,40 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 179,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 13,24 Prozent Luft nach unten.

Visa gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.189,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.985,00 USD ausgewiesen.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,60 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

