Notierung im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochabend tiefer

22.10.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Mittwochabend tiefer

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 345,71 USD abwärts.

Die Visa-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 345,71 USD abwärts. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 344,99 USD ein. Bei 347,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 328.680 Visa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 7,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 280,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,89 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Visa-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,44 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

