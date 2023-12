Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 260,19 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 260,19 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 261,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 260,00 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.576 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 263,00 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 1,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.12.2022 (202,14 USD). Mit Abgaben von 22,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 24.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,56 Prozent auf 8.609,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.787,00 USD erwirtschaftet worden.

Visa wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 9,88 USD je Aktie aus.

