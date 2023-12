Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Visa. Zuletzt stieg die Visa-Aktie. In der AMEX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 259,84 USD.

Die Visa-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 259,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 259,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 3.453 Visa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 262,45 USD erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 202,62 USD. Dieser Wert wurde am 23.12.2022 erreicht. Mit Abgaben von 22,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.609,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.787,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,88 USD im Jahr 2024 aus.

