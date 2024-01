Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Dienstagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Visa legte um 17:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 271,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 271,20 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 90.237 Aktien.

Am 24.10.2023 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8.609,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.787,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 9,89 USD je Aktie belaufen.

