Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa fällt am Nachmittag

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 270,85 USD.

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 270,85 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 270,51 USD. Bei 271,55 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 138.704 Stück.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 272,35 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 0,55 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.03.2023 bei 208,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 22,91 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 24.10.2023. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.609,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.787,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

