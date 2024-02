Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa macht am Freitagnachmittag Boden gut

So bewegt sich Visa

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 285,42 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 285,42 USD nach oben. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 285,67 USD. Bei 284,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 107.396 Visa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2024 auf bis zu 285,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,09 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 208,81 USD fiel das Papier am 17.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 USD aus.

Visa ließ sich am 25.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8.634,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.936,00 USD umgesetzt.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

