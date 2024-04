Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Dienstagnachmittag zu

Visa im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 273,28 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 273,28 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 274,43 USD zu. Bei 273,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 140.491 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 290,96 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 216,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 20,91 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 USD aus.

Am 25.01.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,63 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,94 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Visa-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Am 29.04.2025 wird Visa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

