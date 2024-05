Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 275,00 USD.

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 275,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 275,00 USD. Bei 275,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 157.978 Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 290,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 5,49 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 216,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 27,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 USD ausgeschüttet werden.

Am 23.04.2024 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,04 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,89 Prozent auf 8,78 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2024 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

