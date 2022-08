Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Visa

Um 12:22 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 210,80 EUR ab. Bei 209,10 EUR markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 1.034 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (214,70 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2022. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 1,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 168,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 25,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Visa gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,68 Prozent auf 7.275,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.130,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7,40 USD je Visa-Aktie.

