Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Visa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 222,85 EUR zu.

Die Visa-Aktie konnte um 11:58 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 222,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 223,90 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,30 EUR. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.663 Aktien.

Bei 223,90 EUR markierte der Titel am 23.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,47 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 180,22 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,13 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 26.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,98 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.123,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.275,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Visa wird am 25.10.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

