Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Visa

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt ging es für das Visa-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 348,97 USD.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 348,97 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 350,51 USD zu. Mit einem Wert von 347,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 196.632 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 357,10 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.07.2024 bei 252,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,58 Prozent.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 393,00 USD aus.

Visa veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD gegenüber 2,40 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 9,51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,28 USD je Visa-Aktie belaufen.

