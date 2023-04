Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Visa 211,15 EUR

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 234,46 USD zu. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 235,10 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 234,23 USD. Bisher wurden heute 133.893 Visa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 238,05 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 1,51 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,80 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 34,13 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Visa am 26.01.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.936,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.059,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

