Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

24.09.25 16:09 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 338,41 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 338,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 339,70 USD. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 338,01 USD ein. Mit einem Wert von 339,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 132.261 Visa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 29.07.2025. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Aktie aus.

