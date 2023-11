Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag nahezu unbewegt

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 253,90 USD.

Die Visa-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 253,90 USD. Bei 254,70 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Visa-Aktie bis auf 253,56 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 145.917 Visa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,70 USD) erklomm das Papier am 24.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 202,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,39 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,93 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 8.609,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.787,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,56 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Visa am 01.02.2024 präsentieren.

In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 9,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien befanden sich im 3. Quartal 2023 im Commerzbank-Depot

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Verluste in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein