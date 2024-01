Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 250,25 EUR zu.

Das Papier von Visa legte um 12:01 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 250,25 EUR. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 250,75 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 250,35 EUR. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.703 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 251,30 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 0,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 197,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 21,28 Prozent wieder erreichen.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.609,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.787,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 9,90 USD im Jahr 2024 aus.

