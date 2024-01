Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag stabil

So bewegt sich Visa

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Mit einem Wert von 271,62 USD bewegte sich die Visa-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Visa-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 271,62 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 272,06 USD an. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 271,15 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 271,62 USD. Bisher wurden heute 177.171 Visa-Aktien gehandelt.

Bei 272,82 USD markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,81 USD am 17.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 25.10.2023 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 1,93 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 8.609,00 USD gegenüber 7.787,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.04.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,90 USD je Aktie.

