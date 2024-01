Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Vormittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Visa. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,2 Prozent auf 271,95 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Visa-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 271,95 USD zu. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 272,37 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.536 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 272,37 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 0,15 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.03.2023 bei 208,89 USD. Mit Abgaben von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Visa am 24.10.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 1,93 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.609,00 USD im Vergleich zu 7.787,00 USD im Vorjahresquartal.

Visa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,90 USD fest.

