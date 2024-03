Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag im Minus

Visa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 280,83 USD nach.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 280,83 USD nach. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 280,21 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 282,82 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 246.952 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 290,96 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 216,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,04 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 USD. Im Vorjahr hatte Visa 1,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.01.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.634,00 USD – ein Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.936,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Visa wird am 23.04.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,92 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

