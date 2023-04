Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Visa 210,20 EUR

Das Papier von Visa befand sich um 12:01 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 210,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 210,05 EUR. Bei 210,05 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 1.175 Visa-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 216,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,80 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 177,66 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 18,32 Prozent wieder erreichen.

Visa veröffentlichte am 26.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.936,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,48 USD fest.

Redaktion finanzen.net

