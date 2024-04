Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 271,72 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Visa-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 271,72 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 271,72 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,08 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 167.241 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,96 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,08 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 216,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 20,45 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 USD je Visa-Aktie.

Visa veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2024 9,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Visa-Aktie in Grün: Visa kann Gewinn deutlich steigern

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren