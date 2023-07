Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verliert am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 239,43 USD.

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 239,43 USD nach. Bei 239,10 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,02 USD. Zuletzt wurden via New York 138.406 Visa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,37 USD erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,48 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 174,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 26,99 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Visa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.985,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.189,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 8,60 USD im Jahr 2023 aus.

