Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 240,98 USD zu.

Die Visa-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 240,98 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 241,18 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 239,20 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 11.456 Visa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,97 USD) erklomm das Papier am 18.07.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 1,66 Prozent zulegen. Bei 175,09 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Visa veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,09 USD, nach 1,79 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.985,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.189,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Visa am 25.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2023 8,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

