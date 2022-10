Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 193,42 EUR zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 194,48 EUR an. Bei 193,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.775 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 214,70 EUR markierte der Titel am 22.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 168,00 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 15,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa gewährte am 26.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,49 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.275,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.130,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,42 USD je Aktie belaufen.

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com